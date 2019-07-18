Зеленський візьме участь у засіданні Нацради з антикорупційної політики

Зеленський візьме участь у засіданні Нацради з антикорупційної політики

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У четвер, 18 липня, о 10 годині за участю Президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Національної ради з питань антикорупційної політики", - йдеться у повідомленні.

Місце проведення засідання — Офіс Президента України (вул. Банкова, 11).

Фото: president.gov.ua

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