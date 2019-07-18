Зеленський візьме участь у засіданні Нацради з антикорупційної політики
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"У четвер, 18 липня, о 10 годині за участю Президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Національної ради з питань антикорупційної політики", - йдеться у повідомленні.
Місце проведення засідання — Офіс Президента України (вул. Банкова, 11).
Фото: president.gov.ua