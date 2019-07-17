Порошенко не отримував жодних повісток, зокрема від ДБР — партія ЄС

П'ятий президент України і лідер партії "Європейська солідарність" (ЄС) Петро Порошенко не отримував жодної повістки від жодного слідчого органу, в тому числі, Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться в заяві партії "Європейська солідарність".

"Вважаємо показовим, що напередодні прес-брифінгу голови ДБР Романа Труби ексзаступник голови адміністрації Януковича - Андрій Портнов - вже анонсував у своєму телеграм каналі «нову повістку» для Петра Порошенка. Принагідно інформуємо, що Петро Порошенко так і не отримував жодної повістки від жодного слідчого органу, в тому числі і ДБР", - йдеться в заяві.

У партії нагадали, що Порошенко перебуває 17 липня на міжнародних зустрічах в Європарламенті. У партії висловили жаль, що "голова ДБР Роман Труба став інструментом в руках Портнова (ексзаступник голови Адміністрації Віктора Януковича - ред.) і проросійського реваншу".

Як повідомляв Укрінформ, партія "Європейська солідарність" вимагає від директора Державного бюро розслідувань Романа Труби припинити політично мотивовані переслідування волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії. Відповідну вимогу активісти "Євросолідарності" оголосили у понеділок, 15 липня, в головному офісі ДБР.

Натомість Труба заявив про захоплення приміщення ДБР прихильниками ЄС.

Як повідомлялося, колишній заступник глави Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрій Портнов раніше подав низку заяв до Державного бюро розслідувань про нібито "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка.

Фото: eurosolidarity.org