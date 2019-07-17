Рябошапка проведе брифінг щодо позачергового засідання Ради

Заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка у середу проведе брифінг, присвячений позачерговому засіданню Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

«У середу, 17 липня, о 12:00 відбудеться брифінг заступника керівника Офісу Президента України Руслана Рябошапки на тему «Позачергове засідання Верховної Ради», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка розповів, що планується скликання позачергової сесії Верховної Ради на четвер, 18 липня. За його словами, від парламенту вимагатимуть прийняти законодавство, яке дозволить працювати ефективно Вищому антикорупційному суду, і закон про незаконне збагачення.

Згідно з календарним планом, 12 липня відбулося останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання.