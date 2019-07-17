Екстрадиція Фірташа в США триватиме довше, ніж очікувалось - суд

У Земельному суді Відня з кримінальних справ зазначили, що екстрадиція Фірташа в США затягнеться довше осені.

Про це повідомила речниця суду Крістіна Зальцборн Голосу Америки.

“Станом на зараз немає дати екстрадиції. Обвинувачений звернувся про відновлення справи і подав безліч документів. За австрійським процесуальним кодексом, можна надавати дозвіл на повторне відкриття справи, що й було зроблено”, — повідомила Зальцборн.

Зазначається, що зважаючи на масив інформації й нових доказів, які додали до справи, буде потрібен деякий час для оцінки запиту на повторне відкриття.

"Втім рішення суду знову може бути предметом оскарження. Тому навіть після того, як судді приймуть рішення в повторно відкритій справі, я не думаю, що її буде завершено”, — додала речниця суду.

На уточнювальне запитання, скільки часу може тривати весь процес, вона відповіла: “Думаю, розгляд справи затягнеться довше осені. Все залежить від часу процедури повторного відкриття справи”.

Як повідомляв Укрінформ, міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер 16 липня дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США.

26 червня колегія суддів Верховного суду Австрії схвалила можливість видачі українського олігарха Дмитра Фірташа американському правосуддю, підтримавши відповідне рішення Вищого земельного суду Відня про допустимість його екстрадиції до США.

Остаточне рішення щодо екстрадиції Фірташа до США мав прийняти федеральний міністр юстиції Австрії.

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Судовий процес у справі про екстрадицію власника корпорації Group DF Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває з 2014 року.

Фірташа було затримано в столиці Австрії 12 березня 2014 року на запит Міністерства юстиції США. Відомство звинуватило українського олігарха у хабарі індійським посадовцям з тим, щоб отримати дозвіл на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію потім планували продавати у базованій у Чикаго (США) компанії Boeing.

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