Кабмін планує створити робочу групу для оновлення цивільного законодавства

Кабінет міністрів на засіданні 17 липня розгляне проєкт постанови про утворення робочої групи щодо оновлення цивільного законодавства України.

Про це йдеться у порядку денному засідання, опублікованому на Урядовому порталі.

Також урядовці розглянуть проєкти постанов щодо затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду органами Пенсійного фонду; про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення; внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію проєкту “Вища освіта України”.

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Крім того, у середу члени Кабміну планують ухвалити проєкти розпоряджень про реалізацію правопросвітницького проєкту “Я маю право!” у 2020—2022 роках; щодо підписання Протоколу між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про скасування віз; про підписання спільних листів Кабінету міністрів України та Кредитної установи для відбудови (KfW) щодо проєкту “Реконструкція підстанцій у східній частині України”.

Під час засідання урядовці також розглянуть питання про план організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення виконання указу Президента України від 11 липня 2019 р. № 513/2019 “Про відзначення 28-ї річниці незалежності України”.