Кабмін планує створити робочу групу для оновлення цивільного законодавства

Кабмін планує створити робочу групу для оновлення цивільного законодавства

Укрінформ
Кабінет міністрів на засіданні 17 липня розгляне проєкт постанови про утворення робочої групи щодо оновлення цивільного законодавства України.

Про це йдеться у порядку денному засідання, опублікованому на Урядовому порталі.

Також урядовці розглянуть проєкти постанов щодо затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду органами Пенсійного фонду; про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення; внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію проєкту “Вища освіта України”.

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Крім того, у середу члени Кабміну планують ухвалити проєкти розпоряджень про реалізацію правопросвітницького проєкту “Я маю право!” у 2020—2022 роках; щодо підписання Протоколу між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про скасування віз; про підписання спільних листів Кабінету міністрів України та Кредитної установи для відбудови (KfW) щодо проєкту “Реконструкція підстанцій у східній частині України”.

Під час засідання урядовці також розглянуть питання про план організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення виконання указу Президента України від 11 липня 2019 р. № 513/2019 “Про відзначення 28-ї річниці незалежності України”.

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