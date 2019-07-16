Зеленський затвердив делегацію на зустріч держав-учасниць Конвенції про заборону біологічної зброї

Президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про делегацію України для участі у щорічній зустрічі експертів держав — учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення”.

Документ за №525/2019 розміщено на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до указу, до складу делегації для участі у щорічній зустрічі експертів держав — учасниць Конвенції про заборону біологічної зброї, яка пройде 29 липня — 8 серпня 2019 року, м.Женева, Швейцарська Конфедерація, увійдуть:

Клименко Юрій Аркадійович — Постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, глава делегації;

Капустін Олександр Вікторович — заступник директора — начальник відділу нових викликів і загроз — секретаріату Національного органу України з виконання Конвенції про заборону хімічної зброї Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України, заступник глави делегації;

Комісаренко Сергій Васильович — директор Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, заступник глави делегації (за згодою);

Головко Анатолій Миколайович — директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, академік Національної академії аграрних наук України (за згодою);

Задорожна Вікторія Іванівна — директор державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В.Громашевського» Національної академії медичних наук України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України (за згодою)

Тукало Михайло Арсентійович — директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України (за згодою).

Також указом передбачається, що МЗС має затвердити вказівки делегації України, а Кабмін - вирішити питання щодо фінансового забезпечення участі делегації у щорічній зустрічі експертів.