Тепер державою охоронятиметься один із найцінніших дарів нашої Батьківщини – українська мова
Укрінформ
Дякуємо Господеві, що благословив нас таким милосердям!
Сьогодні в Україні набув чинності довгоочікуваний закон про мову.
Цей рік ознаменувався для нас справді великими подіями: постала незалежна Православна Церква України, а тепер державою охоронятиметься один із найцінніших дарів нашої Батьківщини — українська мова.
Дякуємо Господеві, що благословив нас таким милосердям.
Не маємо права знехтувати великими здобутками, лише примножувати та пишатися ними!
Митрополит Епіфаній
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