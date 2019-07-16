Тепер державою охоронятиметься один із найцінніших дарів нашої Батьківщини – українська мова

Тепер державою охоронятиметься один із найцінніших дарів нашої Батьківщини – українська мова

Митрополит Епіфаній Митрополит Епіфаній
Укрінформ
Дякуємо Господеві, що благословив нас таким милосердям!

Сьогодні в Україні набув чинності довгоочікуваний закон про мову.

Цей рік ознаменувався для нас справді великими подіями: постала незалежна Православна Церква України, а тепер державою охоронятиметься один із найцінніших дарів нашої Батьківщини — українська мова.

Дякуємо Господеві, що благословив нас таким милосердям.

Не маємо права знехтувати великими здобутками, лише примножувати та пишатися ними!

Митрополит Епіфаній
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* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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