Порошенко сказав, з якою метою летить до Страсбурга

17 липня Петро Порошенко та команда "ЄС" вирушать до Страсбурга для проведення переговорів із європейськими партнерами, щоб сформувати групу союзників України серед євродепутатів та нових очільників ЄС.

Про це повідомляє сайт Євросолідарності.

"Ми маємо тримати санкції, маємо забезпечити міжнародний захист, тому завтра я зі своєю командою – з Іванною Климпуш-Цинцадзе, з Іриною Геращенко летимо до Страсбургу. Там буде перше засідання новообраного Європейського парламенту. Обрання керівництва Євросоюзу – Голови Єврокомісії, Президента Європейської Ради, наступного представника по зовнішній політиці і Президента Європейського парламенту. Тому ми маємо бути там і сформувати в новому парламенті групу друзів України, на яких ми можемо спиратися і розраховувати", – заявив Порошенко, виступаючи перед громадою міста Броди на Львівщині.

За його словами, однією з ключових тем зустрічей буде посилення тиску на Росію з вимогою негайного виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права, аби українські моряки якнайшвидше повернулись додому.

"В четвер ми очікуємо рішення нового Європарламенту з вимогою до Росії щодо звільнення наших хлопців – моряків, які були захоплені в полон під час акту агресії в Керченській протоці з боку Російської Федерації. Сьогодні, коли ми маємо наказ Міжнародного трибуналу в Гамбурзі, який зобов’язав Росію негайно звільнити наших моряків – я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Наші хлопці на 90% дуже швидко мають опинитися вдома. Це – результат нашої боротьби", – наголосив лідер "Євросолідарності".

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Як повідомлялося, 17 липня відбудеться перше засідання новообраного Європейського Парламенту, де оберуть вище керівництво Євросоюзу.

Раніше Порошенко заявляв, що для захисту позицій України на зовнішньополітичній арені та збереження міжнародної коаліції на підтримку цілісності і незалежності нашої держави, представники України мусять вже в перший день роботи Європарламенту сформувати потужну групу союзників серед європейських депутатів та нових очільників ЄС.