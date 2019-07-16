В ООН сподіваються, що Україна ухвалиить закон про захист нацменшин

Заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло зауважує, що український закон про мову був суттєво допрацьований між першим та другим читанням, і більшість суперечливих норм були прибрані, проте закон все одно викликає занепокоєння організації.

ООН, зокрема, сподівається, що Україна ухвалить закон про захист національних меншин, як це і було передбачено, заявила вона у вступному слові до Радбезу ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Новий закон викликав занепокоєння як в Україні, так і за її межами. Українська влада пояснювала, що він відповідає Конституції, зокрема статті 10 про державну мову та мову меншин, її власному та міжнародному законодавству”, - зазначила Дікарло.

Вона також перерахувала основні положення закону про мову, зауважила на терміни його поступового впровадження та передбаченого у ньому обов'язкового ухвалення закону про національні меншини.

Дікарло нагадала, що управління Верховного комісара ООН з прав людини ділилося своїми рекомендаціями під час написання закону, додавши, що Венеціанська комісія також розглядає закон і дасть висновки після 21 липня.

Заступниця генсека ООН з політичних питань привітала заяву Президента Володимира Зеленського, який сказав, що детально вивчить новий закон про мову.

“Ми сподіваємося, що це відкриє шлях до наступних заходів для захисту прав меншин”, - зазначила вона.

Крім того, Дікарло нагадала про спроби врегулювати конфлікт та на необхідності миру, якого поки що неможливо досягти.

“У своїй інавгураційній промові Президент Зеленський наголосив на потребі миру та єдності і відкинув роз’єднуючу політику. Він підкреслив свою готовність до діалогу для просування внутрішніх реформ та завершення п’ятирічного конфлікту у Східній Україні. ООН надихають такі заяви”, - наголосила вона, привітавши всі формати переговорів, включно з двосторонніми між лідерами України та Росії.

Як повідомляв Укрінформ, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону про забезпечення функціонування української мови як державної, який набув чинності сьогодні.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення у травні, однак тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.

Українська делегація послідовно заявляла, що до функцій Ради Безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру та безпеки, і функціонування української мови в Україні аж ніяк не входить до цієї категорії.

Напередодні постпред України Володимир Єльченко розповів, що Україна та її західні партнери використають засідання, аби говорити не про українську мову, а про роковини збиття МН17, незаконне утримання Росією військовополонених українських моряків попри рішення трибуналу ООН, ескалацію на Донбасі та розстріл українських медиків.

Фото: ООН