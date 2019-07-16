Україна сьогодні відкличе послів із 12 країн — Пристайко

Послами України у 12 країнах світу стануть не лише професійні дипломати, а й нові обличчя.

Про це поінформував заступник керівника Офісу Президента України Вадим Пристайко повідомляє сайт глави держави.

"Сьогодні та вчора державний секретар МЗС обдзвонив кожного з керівників, подякував за роботу й попередив про те, що найближчим часом буде опубліковано відповідний указ. Ми не хотіли б, щоб керівники місій, яких ми поважаємо, отримали цю інформацію з Інтернету", – зазначив він.

Зокрема, ротація торкнеться посла України у Сполучених Штатах Америки Валерія Чалого. Вадим Пристайко пояснив, що після відкликання Чалого посольство продовжить підготовку візиту Президента України Володимира Зеленського до США – під керівництвом тимчасового повіреного у справах України. Наразі уточнюється дата візиту й узгоджуються графіки президентів обох країн.

"Підбирається новий керівник місії в США, як і в інші 12 посольств, керівники яких сьогодні будуть відкликані", – додав Пристайко.

Він також уточнив, що очільниками українських місій призначатимуть не лише професійних дипломатів, а й нових людей.