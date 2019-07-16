Британія закликає Росію розповісти на Радбезі ООН про свої війська на Донбасі

Британія закликає Росію замість розмов про українську мову на Радбезі ООН, розповісти чому вона продовжує надсилати зброю та військових на схід України, чому вона не пускає ОБСЄ на неконтрольовану ділянку кордону, чому роздає російські паспорти.

Український "мовний закон" не має жодного стосунку до "Мінських домовленостей", заявив заступник постійного представника Великої Британії при ООН Джонатан Аллен на засіданні Радбезу щодо "мовного закону", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу зупинитися на українських мовних політиках у контексті послідовних намагань Росії підірвати українську незалежність. Ми відкидаємо російські намагання провести зв’язок між "мовним законом" та Мінськими домовленостями. Ми закликаємо Росію виконати взяті на себе зобов’язання зі збереження міжнародного миру та безпеки, виконавши її зобов’язання згідно Мінських домовленостей", - повідомив він.

На думку постпреда Британії, продемонстроване раніше прагнення Росії призначити засідання щодо української мови саме на день інавгурації нового президента України Володимира Зеленського свідчить про маніпулятивну мету таких обговорень. Він нагадав, що російський представник раніше звинувачував РБ ООН у "цензурі", і нинішнє засідання доводить, що жодної цензури немає.

"Мене взагалі дивує, що я не почув від російського постпреда пояснень, чому Росія продовжує озброювати сепаратистів у Східній Україні? Чому Росія відмовляється виконувати Мінські домовленості? І продовжує незаконно утримувати 24-х українських військовослужбовців? Чому вона продовжує репресії проти кримських татар?", - запитав він.

Британський дипломат переконаний, що роздача російських паспортів на сході України може закінчитися "грузинським сценарієм". Він також засудив затримання кримських татар у Криму та репресії проти них. Аллен нагадав також про п’яті роковини збиття MH17 та закликав притягнути до відповідальності винних у злочині росіян.

Він запитав, чому Росія не хоче піти назустріч Президенту України Зеленському та просуватися вперед у мирному врегулюванні? На його думку, міжнародна спільнота має рішуче протидіяти послідовним спробам Росії підривати та дестабілізувати ситуацію в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону про забезпечення функціонування української мови як державної, який набуває чинності у цей день.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення у травні, однак тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.

Українська делегація послідовно заявляла, що до функцій Ради Безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру та безпеки, і функціонування української мови в Україні аж ніяк не входить до цієї категорії.

Нагадаємо, напередодні постпред України Володимир Єльченко розповів, що Україна та її західні партнери використають засідання, аби говорити не про українську мову, а про роковини збиття МН17, незаконне утримання Росією військовополонених українських моряків попри рішення трибуналу ООН, ескалацію на Донбасі та розстріл українських медиків.