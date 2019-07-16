Глава СБУ каже, що Зеленський не дзвонив йому з приводу Годунка

Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Іван Баканов заявляє, що Президент України Володимир Зеленський не телефонував йому з приводу секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка, якого він вигнав із робочої наради 10 липня.

Про це Баканов сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Такого дзвінка не було", - стверджує він.

Баканов також додав, що СБУ не проводить перевірок стосовно Годунка.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 10 липня на зустрічі з місцевими посадовцями Борисполя на Київщині вигнав із зали секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка через, зокрема, знайдену в інтернеті інформацію про його судимість.

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Вже після завершення наради, піднімаючись з-за столу, Зеленський сказав, що зараз подзвонить Баканову щодо Годунка.