Зеленський підпише указ про боротьбу з рейдерством у сфері реєстрації

Президент України Володимир Зеленський підпише указ щодо боротьби з рейдерством у сфері реєстрації.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби глави держави.

Зокрема, зазначається, що 16 липня Зеленський разом з керівництвом Офісу Президента відвідав село Путрівка Київської області. "Глава держави приїхав пересвідчитися у правдивості інформації щодо незаконної діяльності місцевого комунального реєстратора, яка надійшла йому напередодні. Як з'ясувалося, у приміщенні, де за документами перебуває комунальний реєстратор, насправді – будинок культури", - поінформували у пресслужбі.

Під час спілкування з жителями села та представниками місцевої влади, а також першим заступником міністра юстиції Оленою Сукмановою глава держави запропонував представниці Мін'юсту вже сьогодні законним способом заблокувати для комунальних реєстраторів можливість здійснювати операції - до наведення ладу в цій сфері.

"В Україні у середньому 2-3 рази на день незаконно змінюють власника. Ми можемо оновити склад антирейдерської комісії Мін'юсту. Можемо до моменту наведення ладу відключити всіх реєстраторів, які створюють зараз ризики рейдерства. Відключіть", - закликав Зеленський.

Зі свого боку керівник Офісу Президента Андрій Богдан сказав, що найближчим часом з’явиться указ глави держави щодо боротьби з рейдерством у сфері реєстрації.

"Ці реєстратори отримують електронні ключі доступу для рейдерства. Тут винна держава, яка дозволила існування такої реєстраційної форми. Оскільки держава не може гарантувати чесність доступу до цих реєстрів, цю схему треба припиняти", – заявив він.

Натомість представниця Мін'юсту підкреслила, що ця проблема не нова й наразі в ручному режимі проводиться відключення недобросовісних реєстраторів.

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"У нас сьогодні по країні було зареєстровано 277 комунальних підприємств. Для 169 з них Мін’юст уже скасував акредитації. Коли щось сталося – ми реагуємо на скарги, блокуємо реєстраторів. На сайті Міністерства юстиції є відкритий перелік усіх заблокованих реєстраторів. Майже 70% – це реєстратори комунальних підприємств", – повідомила Сукманова.

Під час зустрічі було обговорено можливий план дій, щоб мінімізувати ризики рейдерства. Зокрема, йшлося про впровадження необхідних технологічних інструментів, додали в пресслужбі.