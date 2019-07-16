Порошенко на запрошення євродепутатів їде до Страсбурга

П’ятий Президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко 17-18 липня здійснить візит до Страсбурга на запрошення депутатів Європейського парламенту.

Про це повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

"Програмою візиту передбачені зустрічі з керівництвом фракцій нового складу Європейського парламенту та участь у першому засіданні Групи друзів європейської України у Європейському парламенті", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, Порошенко обговорить з євродепутатами стан та перспективи відносин між Україною та ЄС за результатами 21-го саміту, імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також скоординує зусилля щодо подальшої протидії російській агресії проти України та інших європейських країн.

Порошенко також планує взяти участь у дебатах у Європарламенті щодо порушень Росією прав людини, демократії та верховенства права, зокрема незаконного утримання українських політичних в’язнів та моряків.

Фото: eurosolidarity.org