Посол ФРН Райхель цього тижня завершує дипмісію в Україні

Посол Німеччини Ернст Райхель цього тижня завершить дипломатичну місію в Україні.

Про це повідомило у Twitter Посольство ФРН в Україні.

"Я хочу щиро подякувати – за інтенсивні роки, сповнені несподіванок і викликів, за безліч цікавих людей, з якими я мав нагоду познайомитись, багато за що, чого я тут навчився“, – сказав Райхель у відеозверненні з нагоди завершення дипмісії.

„Я хочу щиро подякувати – за інтенсивні роки, сповнені несподіванок і викликів, за безліч цікавих людей, з якими я мав нагоду познайомитись, багато за що, чого я тут навчився“ – Посол Німеччини в Україні, д-р Ернст Райхель, цього тижня завершує свою дипломатичну місію в Україні pic.twitter.com/u3S62cOHiD — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) 16 липня 2019 р.

Він зазначив, що протягом трьох років працював задля успіху України, добробуту її громадян, а "це означає роботу заради миру і європейського майбутнього України".

Ернст Райхель був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні 3 серпня 2016 року, 8 вересня вручив вірчі грамоти Президенту України Петру Порошенку.