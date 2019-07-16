На Банковій підтвердили, що готують візит Зеленського до США

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко запевнив, що візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки ще планується.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Планується візит до США", - відповів Пристайко на запитання, чи актуальною ще є інформація про можливий візит Зеленського до США.

Він нагадав, що український глава держави має запрошення від президента США Дональда Трампа.

Водночас Пристайко підкреслив, що дати візиту ще уточнюються, зважаючи на графіки президентів.