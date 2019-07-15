У “Голосі” пропонують давати до 15 років за сепаратні перемовини з РФ

Юристи політичної партії "Голос" розробили законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за сепаратні переговори з країною-агресором.

Про це поінформував лідер політсили Святослав Вакарчук під час пресконференції у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо, що проведення таких переговорів особами, не уповноваженими органами державної влади, повинно бути кримінальним злочином. Сепаратні переговори треба прирівняти до державної зради", - пояснив Вакарчук.

За його словами, розробленим законопроектом пропонується внести зміни до статті 111 Кримінального кодексу (Державна зрада) щодо позбавлення волі за такі дії строком 12-15 років і позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю до п'яти років.

Оскільки запобігання та протидія сепаратним переговорам має належати до обов'язків Служби безпеки України, то представники "Голосу" пропонують внести внести зміни до закону про СБУ.

"Нарешті, щоб відбити у деяких антиукраїнських політиків бажання вступати в сепаратні переговори, ми пропонуємо ускладнити їм використання куплених ними каналів з метою розхитування української державності. Тому в законі про телерадіомовлення ми пропонуємо додати до переліку неприпустимих дій заклики до насильницької зміни конституційного ладу країни, поширення інформації, що посягає на територіальну цілісність України, суверенітет або виправдовує агресію проти України чи окупацію її території", - уточнив Вакарчук.

Так, розробники законопроекту пропонують уповноважити анулювати ліцензії телерадіоорганізацій за поширення такого роду інформації.

Зазначається, що цей законопроект "Голос"має вносити до Верховної Ради одним із перших.