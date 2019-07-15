"Євросолідарність" вимагає від Труби припинити політичні переслідування

Партія "Європейська солідарність" вимагає від директора Державного бюро розслідувань Романа Труби припинити політично мотивовані переслідування волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.

Відповідну вимогу активісти "Євросолідарності" оголосили у понеділок, 15 липня, в головному офісі ДБР, повідомили у пресслужбі партії.

"Події останніх тижнів показали, що директор ДБР Роман Труба діє за вказівкою соратника Януковича – Андрія Портнова та в інтересах Федеральної служби безпеки Російської Федерації", - заявила лідер молодіжного крила партії "Євросолідарність", кандидат в народні депутати Дінара Габібуллаєва.

Вона наголосила на необхідності люстрації директора ДБР Труби, назвавши це питанням національної безпеки.

"Люстрація директора ДБР Романа Труби – це питання національної безпеки. За його керівництва Бюро перетворилося на інструмент переслідування опозиційних кандидатів у народні депутати, знищення волонтерського руху, дискредитації Збройних сил України", – заявила Габібуллаєва.

Лідер молодіжної організації "Європейської cолідарності" нагадала, що з початком виборчої кампанії слідчі ДБР відкрили низку кримінальних проваджень, за якими почалися переслідування кандидатів в народні депутати від партії "Євросолідарність".

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Як повідомлялося, наприкінці червня ДБР провело обшуки у помешканні відомого волонтера, кандидата в народні депутати від "Європейської солідарності" Юрія Бірюкова. Також обшуки відбулися і в 95-й Житомирській окремій десантно-штурмовій бригаді, командир якої Михайло Забродський також балотується від цієї партії.

Труба заявляв, що ДБР проводило обшуки у справі за фактом закупівлі для потреб Міністерства оборони непридатного майна за завищеними цінами.

Фото: eurosolidarity.org