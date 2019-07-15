На переговорах у Мінську я був у статусі звичайного громадянина - Безсмертний

У 2016 році Роман Безсмертний залишив переговори у Мінську, оскільки Петро Порошенко не дослухався до його пропозицій.

Про це Роман Безсмертний написав у Facebook.

“В 2016 році залишив переговори оскільки до моїх пропозицій Президент Порошенко не дослухався, а сама організація роботи переговорної групи була провалена. І я, а пізніше Євген Марчук, називали свою роботу у Мінську волонтерською дипломатією. Переговірники у Мінську не мали ніяких повноважень, статусу і інформаційно-аналітичного забезпечення. А це означає, що жоден з нас не міг офіційно звернутися до будь-якого державного інституту і отримати офіційну відповідь. На переговорах я був у статусі звичайного громадянина України без (!) дипломатичного паспорта”, - зазначив політик.

Тепер, за його словами, все залежить від позиції Президента Зеленського.

“Готовий продукувати певні ініціативи, які будуть стояти на сторожі державного суверенітету України. Я не представляю і не лобіюю інтереси будь-якого бізнесу і свого наша родина не має. Ніколи не був і не буду декорацією для зрадників і пристосуванців. Хочу нагадати, що мені належить авторство самого терміну “безпечна реінтеграція Донбасу”, - написав Безсмертний.

Він також запевнив, що стояв і стоятиме на позиціях прозорості мінських перемовин, адже українське суспільство повинно розуміти, “що в головах у української влади”.

Щодо організації роботи ТКГ, Безсмертний вважає, що потрібна структура, яка супроводжувала б роботу мінського і нормандського процесів.

“На рівні держави необхідно створити координуючий орган, до якого увійшли б заступники міністрів і керівники служб, які дотичні до вище зазначених процесів. Саме ця структура мала б займатися серйозною аналітичною роботою: виробляти пропозиції, законопроекти, рішення уряду. Дуже важливим є залучення до цієї роботи парламентських комітетів, в компетенції яких є питання, що розглядають в рамках нормандського і мінського форматів. В уряді один із віце-прем’єрів постійно має бути залучений до роботи в ТКГ, перебувати на постійному зв’язку. Боротьба проти зовнішнього ворога повинна об‘єднувати!”, - наголосив політик.

Фото: Даніїл Шамкін