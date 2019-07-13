Зеленський сьогодні їде на Одещину та Херсонщину
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
“13 липня на Одещині Президент відвідає Одеський морський порт та ознайомиться з проєктом розвитку його контейнерного й зернового терміналів”, - йдеться в повідомленні.
Глава держави також проведе нараду з питань розвитку морських портів України та заслухає інформацію про стан розслідування справ щодо нападів на активістів і журналістів в Одесі.
Після цього Зеленський планує відвідати Херсонщину, де огляне інфраструктуру та умови перетину на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Чонгар”, а також проведе нараду з питань реалізації проєктів облаштування пунктів “Чонгар” та “Каланчак”.
Планується, що Президент також представить новопризначених голову Херсонської обласної державної адміністрації та постійного представника глави держави в АР Крим.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебував з робочою поїздкою у Дніпрі та Кривому Розі.