Зеленський сьогодні їде на Одещину та Херсонщину

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 липня, з робочою поїздкою відвідає Одеську та Херсонську області, проведе нараду з питань розвитку морських портів та представить нового голову Херсонської ОДА.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“13 липня на Одещині Президент відвідає Одеський морський порт та ознайомиться з проєктом розвитку його контейнерного й зернового терміналів”, - йдеться в повідомленні.

Глава держави також проведе нараду з питань розвитку морських портів України та заслухає інформацію про стан розслідування справ щодо нападів на активістів і журналістів в Одесі.

Після цього Зеленський планує відвідати Херсонщину, де огляне інфраструктуру та умови перетину на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Чонгар”, а також проведе нараду з питань реалізації проєктів облаштування пунктів “Чонгар” та “Каланчак”.

Планується, що Президент також представить новопризначених голову Херсонської обласної державної адміністрації та постійного представника глави держави в АР Крим.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебував з робочою поїздкою у Дніпрі та Кривому Розі.