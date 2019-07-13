Оновлений Європарламент розгляне резолюцію щодо українських політв’язнів у РФ

Оновлений Європейський парламент має намір вже наступного тижня ухвалити резолюцію стосовно українських політв’язнів, які незаконно утримуються в Росії та у Криму.

Про це у Facebook повідомив посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький.

«Новообраний Європарламент тільки розпочав свою роботу, а звільнення незаконно затриманих громадян України з російського полону вже є одним з головних пріоритетів на порядку денному… Наступного тижня, в четвер (18 липня), в Страсбурзі Європейський парламент проведе дебати і голосуватиме за резолюцію щодо українських політичних в'язнів Кремля. Це чіткий сигнал Росії – політично вмотивовані переслідування громадян України не будуть толеруватись, вони мають бути звільнені!», - наголосив український дипломат.

Він нагадав, що 13 липня один із політичних в’язнів Кремля Олег Сенцов святкуватиме день народження в російській тюрмі. Європарламент попереднього скликання наприкінці 2018 року нагородив мужнього українця премією імені Сахарова за свободу думки. Новий склад Європарламенту продовжує наполягати на визволенні з російського полону незаконно затриманих громадян України.

«Звертаюсь із закликом до членів Європейського парламенту продемонструвати єдність на захист прав людини та підтримати резолюцію наступного тижня заради звільнення Олега та всіх інших українських політичних в'язнів Кремля, які виступають на захист свободи, прав людини та європейських цінностей. Бажаю Олегу непохитної віри у нашу спільну перемогу, здоров’я та швидкого повернення додому. Ми продовжуємо боротися за це. Олег, ти не один у своїй хоробрій боротьбі», - наголосив Микола Точицький.