Генсек ОБСЄ: На засіданні міністрів миротворча місія на Донбасі не обговорювалася

Питання міжнародної миротворчої місії на сході України не є серед основних тем обговорення в рамках ОБСЄ, тож воно практично не обговорювалося під час міністерського засідання організації у Словаччині 9 липня.

Про це генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив в коментарі власному кореспонденту Укрінформу в Австрії.

"Чесно кажучи, це питання практично не обговорювалося у Високих Татрах", - сказав Гремінгер.

Водночас, додав він, на цьому факті не слід акцентувати увагу, адже він просто "демонструє той стан, у якому зараз перебуває політичний процес".

За словами Гремінгера, для активізації обговорення цього питання потрібне "відновлення динаміки на політичному рівні".

"Слід розуміти, що тільки-но ми побачимо відновлену динаміку на політичному рівні (це стосується і треку Волкер- Сурков), тільки-но буде знову ця динаміка на цих рівнях, - ми можемо побачити відновлення обговорення цієї миротворчої операції", - заявив генеральний секретар ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 липня у Високих Татрах у Словаччині пройшла неформальна зустріч міністрів закордонних справ та інших представників високого рівня держав ОБСЄ, на якій питання агресії РФ проти України було одним з головних.

Питання введення миротворчої місії ООН на Донбас з різною інтенсивністю обговорюється майже з початку російської агресії в 2014 році. На полях засідання Ради міністрів ОБСЄ 6-7 грудня 2018 року в Мілані було презентовано ідею створення спільної миротворчої місії ООН і ОБСЄ. Втім, пропозиція відразу дістала негативну реакцію з боку РФ, і згодом ця ідея дедалі рідше лунала в інформаційному просторі.

У травні 2019 р. заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що українська сторона працює над тим, аби на окупованих територіях Донбасу розгорнулася операція підтримання миру.