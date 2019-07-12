Керівник ДФС прокоментував обшуки у відомстві

Обшуки в центральному апараті Державної фіскальної служби і головному управлінні ДФС у Харківській області пов’язані з підписанням мирової угоди між Україною та тютюновою компанією “Філіп Морріс”.

Про це в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав у Facebook.

“Дійсно, у центральному апараті Державної фіскальної служби та ГУ ДФС у Харківській області тривають обшуки. Така цікавість правоохоронців пов’язана з підписанням мною мирової угоди між транснаціональною компанією “Філіп Морріс” та державою Україна, на що я був уповноважений Урядом 5 грудня. Тобто колегіальне рішення, як розуміємо. Цьому передувала робота Міжвідомчої робочої групи з питань досудового врегулювання спору при Мін'юсті”, - написав Власов.

Він додав: “Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті. Все відбувалося прозоро. Далі без коментарів. Таємниця слідства…”

До цього допису Власов доклав скан розпорядження Кабмін №946-р від 5 грудня 2018 року про підписання мирової угоди між компаніями “Філіп Морріс Інтернешнл Інк.” (, “Філіп Морріс Глобал Брендс Інк.” (обидві - США), “Філіп Морріс Брендс Сарл Інк.” (Швейцарія), ПрАТ “Філіп Морріс Україна” (Україна) та Україною. У документі йдеться про те, що на начальника Одеської митниці Державної фіскальної служби Олександра Власова “тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби підписати мирову угоду”.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні ДБР провела обшуки в Державній фіскальній службі та на Харківській митниці.

У ДБР стверджували що "за попередньою інформацією, чиновники не здійснювали митний контроль за товарами одного з великих міжнародних виробників тютюнової продукції. Крім того, керівництвом ДФС України прийнято рішення про скасування фінансових санкцій стосовно згаданого товаровиробника. Через ці дії державний бюджет можливо недоотримав кошти в сумі близько 630 млн грн".