Керівник ДФС прокоментував обшуки у відомстві
Про це в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав у Facebook.
“Дійсно, у центральному апараті Державної фіскальної служби та ГУ ДФС у Харківській області тривають обшуки. Така цікавість правоохоронців пов’язана з підписанням мною мирової угоди між транснаціональною компанією “Філіп Морріс” та державою Україна, на що я був уповноважений Урядом 5 грудня. Тобто колегіальне рішення, як розуміємо. Цьому передувала робота Міжвідомчої робочої групи з питань досудового врегулювання спору при Мін'юсті”, - написав Власов.
Він додав: “Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті. Все відбувалося прозоро. Далі без коментарів. Таємниця слідства…”
До цього допису Власов доклав скан розпорядження Кабмін №946-р від 5 грудня 2018 року про підписання мирової угоди між компаніями “Філіп Морріс Інтернешнл Інк.” (, “Філіп Морріс Глобал Брендс Інк.” (обидві - США), “Філіп Морріс Брендс Сарл Інк.” (Швейцарія), ПрАТ “Філіп Морріс Україна” (Україна) та Україною. У документі йдеться про те, що на начальника Одеської митниці Державної фіскальної служби Олександра Власова “тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби підписати мирову угоду”.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні ДБР провела обшуки в Державній фіскальній службі та на Харківській митниці.
У ДБР стверджували що "за попередньою інформацією, чиновники не здійснювали митний контроль за товарами одного з великих міжнародних виробників тютюнової продукції. Крім того, керівництвом ДФС України прийнято рішення про скасування фінансових санкцій стосовно згаданого товаровиробника. Через ці дії державний бюджет можливо недоотримав кошти в сумі близько 630 млн грн".