НАБУ викликає Луценка на допит

Генеральний прокурор Юрій Луценко отримав повістку на допит в Національне антикорупційне бюро України на 15 липня.

Про це повідомила у Facebook пресссекретар генпрокурора Лариса Сарган і опублікувана скан відповідного документа.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко викликається на допит до НАБУ з приводу прийняття ним процесуального рішення про передачу резонансного кримінального провадження відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика складу прокурорів на чолі із куруючим заступником генпрокурора А.Стрижевською для здійснення неупередженого та ефективного досудового розслідування”, - написала вона.

Сарган нагадала, що приводом для такого рішення у квітні 2018 року стали заяви учасників Революції гідності та публікації ряду ЗМІ щодо упередженої кваліфікації дій Бубенчика під час подій січня-лютого 2014 року.

За даними Сарган, генеральний прокурор викликається на допит як свідок у кримінальному провадженні, порушеному за заявою адвоката потерпілих Олександра Горошинського, який також захищав екс-бійців “Беркута”та “самого Януковича”.

Провадження зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб), - додала Сарган.

Як повідомляв Укрінформ, активіста Майдану Івана Бубенчика правоохоронці затримали на Львівщині 3 квітня минулого року і доправили до Києва. Прокуратура вручила йому підозру у вбивстві двох правоохоронців на Майдані під час Революції гідності.

Згодом ГПУ змінила підозру Бубенчику на посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю.

Печерський райсуд Києва у травні відпустив Бубенчика на поруки народних депутатів.