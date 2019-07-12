Зеленський вважає, що скоротити Раду до 100 депутатів просто так не можна

Комісія з питань правової реформи при Президентові вивчить питання щодо зменшення кількості депутатів Верховної Ради України до 100 осіб.

Про це йдеться у відповіді глави держави Володимира Зеленського на електронну петицію № 22/053544-еп “Зменшення кількості депутатів Верховної Ради України до 100 осіб”, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів.

“Беручи до уваги те, що зміна конституційного складу Верховної Ради України пов’язана із необхідністю внесення змін до статті 76 Конституції України, вивчення порушеного питання здійснюватиметься Комісією з питань правової реформи”, - ідеться у повідомленні.

Зеленський нагадав, що вказану комісію утворено 21 червня як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, пріоритетними напрямами роботи якої визначено, зокрема, підготовку та подання главі держави пропозицій щодо внесення змін до Конституції.

Водночас Президент додав, що конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п’ятдесят народних депутатів України, та зазначив, що такий склад парламенту обумовлений не тільки навантаженням на Державний бюджет України, а й низкою інших критеріїв, зокрема, чисельністю населення, кількістю виборців, виборчою системою, структурою парламенту тощо.

“З огляду на зазначене та враховуючи те, що скорочення кількості народних депутатів України має як позитивні, так і негативні наслідки, вирішення питання щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України потребує виваженого, ґрунтовного аналізу та наукового підходу”, - підкреслив глава держави у відповіді на петицію.

Петицію про скорочення кількості народних депутатів України до 100 було оприлюднено 22 травня. Її підписали 25 тисяч 932 особи.