Гройсман подякував Раді: Ми робили те, що потрібно державі

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман із парламентської трибуни подякував за роботу Верховній Раді VІІІ скликання, яка завершує останню пленарну сесію.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Весь цей час нам вдавалося робити те, що потрібно державі. Я хочу подякувати кожному, хто служив Україні, робив це щиро, хто відставляв політичні амбіції в сторону і приймав правильні державницькі рішення. Це заслуговує на повагу”, - сказав Гройсман.

За його словами, він відчував підтримку парламенту. “Наші відносини завжди були побудовані на взаємній повазі, я їх ціную”, - зазначив Гройсман.

Він закликав громадян вірити в те, що Україна відбувається як сучасна європейська держава.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 21 липня відбудуться позачергові парламентські вибори.