Майже тисяча законів і кодексів: Парубій підбив підсумки роботи Ради

Верховна Рада VIII скликання ухвалила 987 законів та кодексів.

Про це очільник парламенту Андрій Парубій сказав під час урочистого закриття останнього пленарного засідання 10 сесії Верховної Ради VIII скликання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Верховною Радою VIII скликання було проведено 580 пленарних засідань, прийнято 2734 законодавчих акти, у тому числі 987 законів та кодексів у цілому. Також Верховною Радою VIII скликання було проведено 35 парламентських слухань", - зазначив Парубій.

Спікер наголосив, що депутати показали велику результативність, ухвалюючи важливі закони.