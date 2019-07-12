Парубій: Процедуру підписання Виборчого кодексу має завершити нинішня Рада

Процедуру підписання ухваленого 11 липня Виборчого кодексу з відкритими списками має завершити Верховна Рада 8 скликання, тому ВР у п'ятницю, 12 липня, розглянула проєкт постанови 3112-1-П про його відхилення.

Про це сказав Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання парламенту в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Народні депутати Писаренко і Святаш внесли на розгляд ВРУ такий проєкт постанови та, відповідно до ст. 48 Регламенту Верховної Ради України, звернулися до голови ВР із заявою про усунення порушень під час прийняття рішення ВРУ. Оскільки, згідно з календарним планом ВРУ восьмого скликання, сьогодні останнє пленарне засідання, на якому можливе усунення всіх недоліків, про які заявляють народні депутати. Окрім того, відповідно до ст.130 Регламенту, розгляд такої постанови є обов'язковим, а процедура підписання ухваленого кодексу має бути завершене ще ВРУ восьмого скликання і тому ми зобов'язані розглянути її сьогодні", - сказав Голова ВР, оголошуючи про перехід до розгляду проєкту постанови 3112-1-П.

Один з авторів проєкту постанови, член депутатської групи "Відродження" Дмитро Святаш під час виступу з трибуни запитав у голови ВР, чи була розглянута ця постанова на регламентному комітеті. Андрій Парубій заявив, що це не година запитань до голови Верховної Ради та попросив Дмитра Святаша продовжити виступ.

"Я вважаю, що цей законопроєкт (Виборчий кодекс - ред.) був прийнятий з численними порушеннями чинного регламенту. Це ганьба для парламенту, коли 18 разів приймається кодекс, по якому має жити суспільство та обирати народних депутатів... Друге порушення регламенту було в тому, що ця постанова виноситься Ad hoc, фактично, без розгляду регламентним комітетом. Тому, я переконаний, що постанову зараз голосувати не можна, треба провести профільний комітет і проголосувати вже наступним складом парламенту", - заявив Святаш.

Член фракції "Опозиційний блок" Василь Німченко, підійшовши до президії, сказав, що в залі присутній 51 депутат і, звертаючись до Парубія заявив, що "ви спотворюєте волевиявлення народних депутатів".

"Дуже мені прикро, коли привчають нас поваги до регламенту ті народні депутати, які голосували за закони 16 січня тут, в залі, руками, які призвели до вбивства наших хлопців. Хочу наголосити тим тіням з минулого, нечисті, яка намагається сьогодні збити одну з найбільших реформ Верховної Ради України. Ми поверталися до голосування поправок, сам кодекс був проголосований одним голосуванням", - заявив Парубій.

Як додав Голова ВР, згідно з регламентом депутати могли декілька разів повертатися до поправок до Виборчого кодексу.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкритими списками. "За" проголосували 230 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Ухвалений документ поєднує п’ять чинних законів: "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про Центральну виборчу комісію" і "Про Державний реєстр виборців". Він складається з трьох книг — загальні засади проведення всіх виборів, загальнонаціональні вибори (президентські та парламентські) та порядок проведення місцевих виборів.

Того ж дня члени депутатської групи "Відродження" Валерій Писаренко та Дмитро Святаш зареєстрували проєкт постанови 3112-1-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 11 липня 2019 року про прийняття в цілому проєкту Виборчого кодексу України".