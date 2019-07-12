УДО спростовує, що для кортежу Зеленського перекривають дороги

Інформація про перекриття дорожнього руху під час пересування кортежу Президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності.

Про це заявили в Управлінні державної охорони України у відповідь на повідомлення деяких ЗМІ стосовно того, що вчора, 11 липня, кортеж Зеленського паралізував рух на Позняках.

"Дорожній рух під час пересування кортежу Президента України не перекривається", - йдеться у повідомленні.

В Управлінні пояснили, що увечері 11 липня тимчасово обмежували дорожній рух на окремих ділянках проспекту Петра Григоренка в Києві для забезпечення безперешкодного проїзду до аеропорту автомобільного кортежу прем’єр-міністра Молдови Маї Санду, яка перебувала в Україні з візитом.

В УДО підкреслили, що відповідно до закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і положення про державний протокол та церемоніал України, затвердженого указом Президента України від 22 серпня 2002 року, главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

У зв’язку з цим, як заявили в Управлінні держохорони, керуючись безпековими вимогами Служби державної охорони Молдови, а також указом Президента України від 3 жовтня 2006 року №815/2006 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, щодо якої здійснюється державна охорона", і було тимчасово обмежено рух транспортних засобів і пішоходів на окремих ділянках проспекту Григоренка з метою надання кортежу офіційної іноземної делегації перевагу в русі під час проїзду перехрестя.