УДО спростовує, що для кортежу Зеленського перекривають дороги

УДО спростовує, що для кортежу Зеленського перекривають дороги

Укрінформ
Інформація про перекриття дорожнього руху під час пересування кортежу Президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності.

Про це заявили в Управлінні державної охорони України у відповідь на повідомлення деяких ЗМІ стосовно того, що вчора, 11 липня, кортеж Зеленського паралізував рух на Позняках.

"Дорожній рух під час пересування кортежу Президента України не перекривається", - йдеться у повідомленні.

В Управлінні пояснили, що увечері 11 липня тимчасово обмежували дорожній рух на окремих ділянках проспекту Петра Григоренка в Києві для забезпечення безперешкодного проїзду до аеропорту автомобільного кортежу прем’єр-міністра Молдови Маї Санду, яка перебувала в Україні з візитом.

В УДО підкреслили, що відповідно до закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і положення про державний протокол та церемоніал України, затвердженого указом Президента України від 22 серпня 2002 року, главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

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У зв’язку з цим, як заявили в Управлінні держохорони, керуючись безпековими вимогами Служби державної охорони Молдови, а також указом Президента України від 3 жовтня 2006 року №815/2006 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, щодо якої здійснюється державна охорона", і було тимчасово обмежено рух транспортних засобів і пішоходів на окремих ділянках проспекту Григоренка з метою надання кортежу офіційної іноземної делегації перевагу в русі під час проїзду перехрестя.

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