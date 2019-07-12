Разумков назвав законопроєкти, які "Слуга народу" подасть до Ради в першу чергу

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив, що його політсила буде наполягати на ухваленні ще до кінця 2019 року законопроєктів про імпічмент Президента, про відповідальність за незаконне збагачення та про скасування депутатської недоторканності.

Про це він сказав журналу "Новое время".

"Після парламентських виборів партія "Слуга народу" буде в першу чергу наполягати на прийнятті законопроєктів про імпічмент президента, про відповідальність за незаконне збагачення, які вніс Володимир Зеленський, і про скасування депутатської недоторканності", — заявив Разумков.

Він додав, що партія "Слуга народу" зараз розробляє закон про парламентську опозицію.

Як повідомлялося, 4 червня Рада відмовилася розглядати законопроєкт Президента Володимира Зеленського про процедуру імпічменту, який він вніс 29 травня.

3 червня Зеленський вніс в Раду законопроєкт про незаконне збагачення, Рада відмовилася його розглядати 6 червня.