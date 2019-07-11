Раді пропонують “дембельский акорд”: законопроєкт про “мову ворожнечі”

Перший заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова закликала Голову ВР Андрія Парубія поставити у п’ятницю, 12 липня, на голосування законопроєкт щодо протидії мові ворожнечі у ЗМІ.

Про це депутат заявила під час засідання парламенту у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз ми дуже гостро обговорюємо питання проведення телемостів на телеканалах, власники яких мають одіозну репутацію. Але ми не говоримо про те, що не дали дійсно жодного інструменту Нацраді протидіяти таким речам. На телеканалах трапляються ситуації, коли звучать вислови «ватники», «вишиватники», «хунта» і т.д., - всього цього могло б не бути, якби ми ухвалити законопроект № 9068 проти протидію мові ворожнечі. Цей законопроєкт дав би можливість Нацраді штрафувати телеканали за свідому трансляцію висловів з розпалювання ворожнечі. А тому я хочу закликати: можливо, Андрію Володимировичу, поставити в п’ятницю на голосування цей законопроект – це був би прекрасний дембельський акорд»,- зазначила Червакова.

Зі свого боку, заступник голови Нацради з питання телебачення і радіомовлення Уляна Фещук підтримала позицію народного депутата і уточнила, що ухвалення відповідного законопроекту дало б можливість регулятору більш ефективно реагувати на подібні випадки без проведення тривалих перевірок, які передбачені чинним законодавством. За її словами, з моменту виходу телепередачі в ефір Нацрада може провести перевірку тільки через три-чотири тижні, а потім ще зобов’язується затверджувати її результати.

«Я звертаюся до цього складу Верховної Ради, щоб ви можливо проголосувати за ті законопроекти, які є у вас на розгляді, є в порядку денному, а також за законопроект, який був внесений минулої осені і зареєстрований за номером 9068. Він передбачає можливість тимчасово призупиняти або анульовувати дію ліцензії безпосередньо Нацрадою, оскільки ми бачимо російську пропаганду на деяких телеканалах»,- пояснила Фещук.

Як повідомляв Укрінформ, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою "Надо поговорить" 12 липня за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24". Вечудими від NewsOne мали стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Росія 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

В. о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Зеленський назвав анонсований телеміст дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

Згодом NewsOne повідомив, що "перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії" скасовано.

Пізніше Генеральна прокуратура України зареєструвала провадження щодо запланованого телемосту між українським і одним із російських телеканалів за статтею "завершений замах на державну зраду". Розслідування доручено слідчим Служби безпеки України.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука — народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.