РФ не отримає “потрібне” рішення від Радбезу ООН щодо мовного закону — політолог

Російська Федерація не має необхідного впливу на Раду безпеки ООН для ухвалення потрібного рішення щодо українського "мовного закону".

Про це під час круглого столу "Засідання Ради Безпеки ООН 16 липня: варіанти відповідей України на чергову провокацію Кремля" заявив політолог Євген Магда.

"Усвідомлюю, що засідання Радбезу ООН, якщо відбудеться, не буде результативним. Це очевидно, тому що нема за нинішнім розкладом у Росії можливості ухвалити потрібне рішення, і право вето постійних членів Ради безпеки ООН ніхто не скасовував. Але тут ситуація полягає в тому, що важливо буде не те, яким буде рішення, а як про це розкажуть в російській пропагандистській медіаімперії", - зазначив він.

За словами політолога, це засідання дасть змогу достатньо чітко відслідкувати носіїв проросійських меседжів у міжнародному інформаційному просторі.

"Чи розраховує Росія на швидке скасування мовного закону? Думаю, що ні, це було б наївно, а росіяни все-таки не страждають наївністю. Вони просто чітко б'ють по ключових питаннях - а питання мови, церкви, як і питання спроможності суспільства до самозахисту в умовах гібридної війни, залишаються ключовими. І Росія на ці аспекти робить очевидний цілком акцент", - відмітив Магда.

На думку експерта, РФ системно генерує проблемні, суперечливі, складні теми, які викликають дискусії всередині українського суспільства.

"Завдяки цьому Росія або послаблює позиції влади, або створює нові проблемні точки, нові конфліктні ситуації, які примушують суспільство реагувати. Це низка інформаційних кроків і це, власне, не припинилося після зміни влади", - додав Магда.

Як повідомляв Укрінформ, за зверненням делегації РФ, повторне засідання Ради Безпеки ООН щодо українського "мовного закону" попередньо заплановане на 16 липня.

20 травня 2019 року делегація РФ намагалася провести засідання Радбезу ООН щодо українського закону про мову. Воно не відбулося через провал процедурного голосування за порядок денний на самому початку заходу.

Як повідомляв Укрінформ, тоді делегації Франції та Німеччини наголосили, що обговорення цього питання у день інавгурації Володимира Зеленського мало маніпулятивний характер, і пропонували Росії перенести засідання, але у Москві наполягли на його проведенні саме у визначену дату. Пізніше російський представник заявив, що зберігає за собою право знову ініціювати таке засідання пізніше у липні, коли закон набуде чинності.