Хомчак розповів, як працював з Коломойським “місяців десять”

Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак співпрацював з колишнім головою Дніпропетровської ОДА, бізнесменом Ігорем Коломойським протягом 10 місяців та мав з ним службові відносини.

Про це він заявив у інтерв'ю виданню “Новинарня”, відповідаючи на питання чи пов'язане його призначення на посаду з можливим зв’язком з бізнесменом Ігорем Коломойським і чи знайомий він з ним особисто.

“Знайомий. Я на той час був командувачем оперативного командування “Південь” у Дніпропетровську. Командування відповідало, без перебільшення, за пів країни. І тоді ж у 2014 році Коломойський був призначений на посаду голови Дніпропетровської ОДА. Ми з ним працювали місяців десять”, - повідомив Хомчак.

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Також він зазначив, що на той момент співпрацював загалом з 11 головами ОДА з різних областей Південного Сходу, від Одеської області до Сумської включно.

“З Дніпропетровською областю взаємодіяли більш тісно, бо вона була сусіднім регіоном з Донеччиною, де тривала війна. Ну а Дніпро було основним містом, куди ми перебазовували армійську авіацію”, - розповів начальник Генштабу.

За словами Хомчака, Дніпропетровська ОДА, як і волонтери, дуже потужно допомагали армії у 2014 році, відтак із Коломойським у нього були службові відносини.