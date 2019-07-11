Рада з четвертої спроби затвердила звіт ТСК про розслідування нападів на активістів

"За період роботи тимчасової слідчої комісії проведено 18 засідань, 15 із них відбулися в залі засідань комітету з питань запобігання та протидії корупції та по одному в місті Херсон, Одесі та Харкові. Робота комісії проходила винятково публічно. Комісія у складі 19 народних депутатів прийшла до наступних висновків: необхідно продовжити контроль за досудовими розслідуваннями щодо вбивства Катерини Гандзюк через невстановлення замовників убивства, щодо умисного вбивства Олешка слідство триває, але результатів немає. Констатовано, що не встановлено осіб, які замовили напад на Устименка та Михалика", - зазначив голова ТСК Борислав Береза, презентуючи звіт.

Водночас комісія встановила, що на одеського громадського активіста Сергія Стерненка здійснено серію нападів, за фактом яких було відкрито кримінальні провадження.

"Замовників і організаторів нападу на Стерненка не встановлено, з виконавців про підозру повідомлено лише одній особі. По справах Стерненка порушено строки досудового розслідування. На жаль, комісія визнає, що напади активістів в Одесі мають системний характер", - уточнив голова ТСК.

За його словами, також комісія встановила, що місцева влада в Одесі залучає комунальну силову структуру "Муніципальна варта" до залякування громадських активістів і підтримки діяльності міської ради "протиправними, в тому числі силовими методами". Аналогічна діяльність, за словами Берези, зафіксована і в інших містах України.

Загалом комісія встановила, що за п'ятьма кримінальними провадженнями щодо нападів на активістів порушено строки досудового розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, Рада створила ТСК із розслідування нападів на активістів 6 листопада 2018 року та визначила терміном її діяльності три місяці. 28 лютого ВР затвердила звіт ТСК і продовжила її роботу ще на три місяці.

31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 30% тіла жінки. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.