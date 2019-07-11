Парубій відкрив позачергову Раду

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив позачергове засідання парламенту в четвер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі зареєструвалося 305 народних депутатів.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Парубій.

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Як повідомляв Укрінформ, позачергове засідання скликане на вимогу представників фракції Радикальної партії, на якому депутати розглянуть законопроєкти №6449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості" та №6607 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)".