Албанія запевнила, що за її головування в ОБСЄ Україна буде в пріоритеті

Криза в та навколо України, яка є найбільшим безпековим викликом в Європі, залишатиметься серед пріоритетів Албанського головування в ОБСЄ у 2020 році.

Про це заявив в.о. міністра закордонних справ Албанії Гент Чакай під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Зусилля з врегулювання конфліктів та щодо їх запобігання будуть на першому плані нашого порядку денного, починаючи з відновлення зусиль зі сприяння мирному врегулюванню кризи в та навколо України, яка залишається найбільш невідкладним викликом в Європі", - заявив міністр, презентуючи пріоритети головування Албанії в ОБСЄ.

Він наголосив, що прогрес з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі можливий лише при наявності політичної волі, та висловив занепокоєння щодо продовження обстрілів.

"Вітаючи нещодавній позитивний розвиток подій, включаючи завершення процесу розведення сил в районі Станиці Луганської, а також ще раз наголошуючи, що при наявності політичної волі прогрес можливий, ми залишаємося занепокоєними кількістю порушень режиму припинення вогню та частими погрозами на адресу спостерігачів ОБСЄ", - заявив Чакай.

Він також додав, що Албанія рішуче підтримує діяльність Спеціальної моніторингової місії в Україні, яка є необхідною для запобігання подальшої ескалації конфлікту, "сприяючи повній імплементації Мінських домовленостей у відповідності до зусиль в Тристоронній контактній групі та політичного процесу в Нормандському форматі".

Як відомо, у 2019 році в ОБСЄ, куди входить 57 країн-учасниць, головує Словаччина. З 1 січня 2020 року в порядку ротації річне головування перейме на себе Албанія.