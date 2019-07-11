Радник Зеленського пропонує перейменувати Росію

Радник команди Президента України з політичних питань Микита Потураєв запропонував перейменувати Російську Федерацію на Московію.

Про це він заявив в ефірі YouTube-каналу Ukrlife.TV.

“Можемо на своїх картах почати називати їх там Московія. Що нам заважає? … Ця країна (Росія - ред.) довгий час називалася по-іншому: Московія, Татарія. Вони ж хочуть повернутися до витоків? Давайте ми їм допоможемо… Давайте повернемо росіянам різноманітність ”, - сказав Потураєв.

Він також запропонував називати російську мову руською.

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"Українсько-руський він взагалі інший. Ми взагалі її (мову - ред.) повинні перейменувати. Наприклад, сказати, що у нас руська мова, а там (у РФ - ред.) – російська", - зазначив Потураєв.