Могеріні поінформує європейських міністрів про підсумки Київського саміту ЄС-Україна

Високий Представник ЄС Федеріка Могеріні поінформує міністрів закордонних справ країн ЄС, які зустрінуться у понеділок 15 липня у Брюсселі, про результати Київського саміту Україна-ЄС.

Відповідна інформація міститься в порядку денному Ради міністрів ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Рада міністрів закордонних справ розпочнеться з дискусії щодо поточних подій, що дозволить міністрам оглянути актуальні проблеми міжнародного порядку денного. Це може включати ситуацію в Судані, Ефіопії та Венесуелі. Міністри можуть також обговорити незаконні дії Туреччини з буріння у Східному Середземномор’ї. Високий представник ЄС, імовірно, поінформує міністрів про саміт ЄС-Україна від 8 липня, а також про міністерську зустріч ЄС - 5 країн регіону Сахел», - йдеться у повідомленні.

Як очікується, міністри обговорять і ситуацію в Ірані, зокрема розвиток подій навколо ядерної програми цієї країни та нещодавніх оголошень Тегерану щодо виконання Спільного всеосяжного плану дій (JCPoA).

Ще одна тема Ради міністрів ЄС – ухвалення резолюції щодо Іраку з оцінки ситуації в цій країні після парламентських виборів минулого року та поточного поновлення політичної напруги. Міністри обговорять також зростаюче насильство в ЦАР та ймовірні заходи ЄС, спрямовані на пошук врегулювання.

Окремо міністри розглянуть поточні проблеми, що пов’язані з міграційними процесами.

Під час ділового обіду міністри обміняються думками з міністром закордонних справ Молдови Ніколає Попеску (Nicolae Popescu).