У Раді сьогодні голосуватимуть за Виборчий кодекс і проведуть позачергове засідання

Верховна Рада на засіданні у четвер вийде на ухвалення рішення щодо проєкту Виборчого кодексу (3112-1).

Про це йдеться у порядку денному,опублікованому на сайті Верховної Ради.

Так, на ранковому засіданні парламентарі завершать розгляд поправок до проєкту Виборчого кодексу з відкритими списками і вийдуть на ухвалення рішення.

Окрім того, у четвер нардепи знову спробують за поданням Президента звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначити на цей пост Вадима Пристайка.

Планується також заслуховування звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Порядок денний передбачає ще низку питань. Зокрема, народні депутати розглянуть у першому читанні законопроєкт №8205 "Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами".

У другому читанні до розгляду депутатів планується законопроєкт №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)"та №10244-1 "Про військове капеланство".

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До включення в порядок денний та прийняття рішення представлено проєкт постанови №10435 "Про Заяву Верховної Ради України з приводу відновлення повноважень делегації Російської Федерації у Парламентській Асамблеї Ради Європи", законопроєкти №8494 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження основ фінансової прозорості електронних засобів масової інформації", №6762 "Про внесення змін до Закону "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації", №10405 щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів, №10357 "Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" щодо врегулювання питання генерації електричної енергії приватними домогосподарствами", №10307 про внесення змін до Держбюджету щодо збільшення видатків за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі", №10354 щодо системи державного управління у книговидавничій сфері.

Планується також ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та Урядом Держави Ізраїль (проєкт №0223).

На порядку денному також проєкт постанови №10385 про дострокове припинення повноважень народного депутата Владислава Бухарєва, який був призначений головою Служби зовнішньої розвідки.

У четвер о 14:15 у Верховній Раді відбудеться позачергове засідання на вимогу представників фракції Радикальної партії, на якому депутати розглянуть законопроєкти №6449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості" та №6607 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)".