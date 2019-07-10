Зеленський у четвер зустрінеться з прем’єром Молдови

Президент Володимир Зеленський у четвер, 11 липня, проведе зустріч з прем’єр-міністром Молдови Маєю Санду.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У четвер, 11 липня, Україну з робочим візитом відвідає прем’єр-міністр Молдови Мая Санду. О 17:40 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Республіки Молдова Майї Санду з представниками ЗМІ", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Санду 11 липня відвідає Україну з офіційним візитом на запрошення Зеленського.

В ході візиту вона зустрінеться також з главою Кабміну Володимиром Гройсманом. Крім того, прем’єр Молдави зустрінеться з представниками експертного співтовариства України і членами Ради національної безпеки та оборони.