Парубій: Ця Рада ухвалила закони, які бісять Опоблок

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент 8 скликання ухвалив низку законів, які "бісять "Опозиційний блок".

Про це спікер сказав, коментуючи виступ заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула, який критикував роботу Верховної Ради 8 скликання на засіданні Ради в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я мушу сказати, що для України і для українських сил цей парламент прийняв найбільш фундаментальні закони, які, звичайно, вас бісять, Опозиційний блок. Це й закон про мову, про декомунізацію, про українську церкву. І я переконаний, що суспільство високо оцінить роботу 8 скликання, а тіні з минулого, які йдуть сьогодні всіма колонами у Верховну Раду України, не будуть мати жодних перспектив, і ми не дамо їм реваншу і не дамо змогу поставити під сумнів усі досягнення, які були зроблені цим скликанням", - наголосив Парубій.

Голова ВР так відреагував на виступ Олександра Вілкула, який критикував роботу Верховної Ради 8 скликання, заявляв, зокрема, що ця Рада "добігає свого безславного кінця" і закликав голосувати за свою політсилу.