Парубій обіцяє опублікувати імена депутатів, які "прогуляють" голосування за Виборчий кодекс

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликає всіх народних депутатів прибути у четвер, 11 липня, до сесійної зали, де об 11-й годині відбудеться голосування за Виборчий кодекс.

На цьому спікер наголосив під час ранкового засідання у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Залишилась невелика кількість поправок (418 - ред.) і завтра, 11 липня, об 11-й годині ми переходимо до прийняття Виборчого кодексу про відкриті списки. Хочу нагадати, що це було зобов’язання усіх політичних партій, і завтра буде фактично заключний робочий день історичної уже, 8-ї каденції. Я хочу звернутися до всіх народних депутатів: завтра обов’язок кожного з вас - бути на своєму робочому місці. Тих, хто завтра не прийде на сесію, я впевнений, українські громадяни дадуть їм відповідну правильну оцінку під час виборчої кампанії. Завтра усі народні депутати мають бути на своєму бойовому посту в українському парламенті", - заявив Парубій.

При цьому він зазначив, що робоча група з напрацювання Виборчого кодексу підготує перелік поправок до документа, а вранці 11 липня у відповідних таблицях вони будуть роздані народним депутатам для ознайомлення.

"Не лякайтесь, їх буде не мала кількість. Буде, можливо, і 5, і 10 сторінок. Але всі вони будуть опубліковані на сайті Верховної Ради і роздані народним депутатам. Ви зможете ознайомитися поетапно з тим, як буде виглядати кінцевий варіант Виборчого кодексу", - уточнив Парубій.

Водночас Голова ВР нагадав, що окрім Виборчого кодексу, у четвер на розгляд парламентаріїв буде винесено питання про ухвалення законопроєкту про заручників, про підтримку військових капеланів, шахтарів, про сонячні батареї.

"Якщо буде рішення комітету, будуть і кадрові питання. Завтра буде насичений робочий день, насичений робочий четвер - фактично заключний день роботи", - додав спікер.

Також Парубій, звертаючись до депутатів, попередив, що імена тих із них, які проігнорують засідання парламенту 11 липня, він подасть до опублікування у газеті "Голос України".

Як повідомлялося, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні, до якого було подано 4568 поправок.