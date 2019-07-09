Зеленський призначив Новікова своїм позаштатним радником

Зеленський призначив Новікова своїм позаштатним радником

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Новікова своїм позаштатним радником.

Відповідний указ № 507/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Новікова Ігоря Володимировича Радником Президента України (поза штатом)", - ідеться в документі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський своїми розпорядженнями № 79/2019-рп - №100/2019-рп звільнив голів 22 районних державних адміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Фото з відкритих джерел

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