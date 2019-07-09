Мендель підтвердила візит Зеленського у Чорнобиль

Прессекретар глави держави Юлія Мендель підтвердила візит Володимира Зеленського до ДПС “Чорнобильська АЕС” 10 липня та запевнила, що 10-кілометрову зону перекривати не будуть.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“10 липня ДСП "Чорнобильська АЕС" прийме в експлуатацію нову арку над зруйнованим 4 реактором, у заходах візьме участь президент Володимир Зеленський, але 10-кілометрову зону через це не перекриватимуть”, - зазначила Мендель.