Мендель підтвердила візит Зеленського у Чорнобиль

Мендель підтвердила візит Зеленського у Чорнобиль

Укрінформ
Прессекретар глави держави Юлія Мендель підтвердила візит Володимира Зеленського до ДПС “Чорнобильська АЕС” 10 липня та запевнила, що 10-кілометрову зону перекривати не будуть.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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“10 липня ДСП "Чорнобильська АЕС" прийме в експлуатацію нову арку над зруйнованим 4 реактором, у заходах візьме участь президент Володимир Зеленський, але 10-кілометрову зону через це не перекриватимуть”, - зазначила Мендель.

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