Рада розглянула понад 90% поправок до Виборчого кодексу

Заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила вечірнє пленарне засідання парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вечірнє засідання оголошую закритим», - сказала Сироїд.

Станом на 9 липня народні депутати розглянули 4149 поправок до Виборчого кодексу із 4568.

Як повідомлялося, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

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29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні.