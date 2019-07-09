ГПУ повторно направила в Офіс Президента запит щодо заяв Мендель

Генеральна прокуратура України повторно направила запит в Офіс Президента щодо публічних висловлювань прессекретаря Глави держави Юлії Мендель про те, що військовослужбовці Збройних Сил України допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на сході України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГПУ у Facebook.

“Реагуючи на відповідь Офісу Президента України, 9 липня 2019 Генпрокуратурою повторно направлено запит слідчого у кримінальному провадженні від 29 вересня 2014 щодо спростування чи підтвердження публічних висловлювань прессекретаря Президента України про те, що військовослужбовці Збройних Сил України допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на сході України”, - йдеться у повідомленні.

У ГПУ зазначили, що управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 29 вересня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 343, ч. 2 ст. 344, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 375, ч. ч. 1, 2 ст. 438, ч. 1 ст. 442 КК України. А 6 червня 2019 року прессекретар Президента України під час публічного виступу у прямому ефірі телеканалу «1+1» повідомила, що існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації терористичних угруповань, здійснюють обстріли цивільних об’єктів, дотримуючись положень ст.ст. 65, 135 КПК України, її було викликано до Генеральної прокуратури України для допиту як свідка з метою роз’яснення вищевказаних публічних висловлювань.

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“Під час допиту вона відмовилася надавати показання та вказати джерело оголошеної нею інформації. З огляду на це, під час досудового розслідування виникла необхідність отримання офіційної відповіді від Офісу Президента України стосовно джерела інформації, яку від імені глави держави озвучила його прессекретар. У цьому зв’язку 3 липня 2019 р. слідчим до Офісу Президента України скеровано запит у кримінальному провадженні від 29 вересня 2014 р.”, - нагадали у ГПУ.

Як повідомляв Укрінформ, 5 липня Офіційне інтернет-представництво Президента України поінформувало про те, що Генеральна прокуратура не мала законних підстав вимагати від Офісу Президента спростування чи підтвердження публічних заяв речника глави держави. Як зазначили тоді в Офісі глави держави, порядок отримання документів закріплений у главі 15 КПК України “Тимчасовий доступ до речей і документів”, при цьому стаття 159 КПК України встановлює, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді - у цьому зв’язку лист і запит, які надійшли до Офісу Президента, повернуто Генпрокуратурі без розгляду.