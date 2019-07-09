Президент затвердив порядок огляду системи боротьби з тероризмом

Президент Володимир Зеленський затвердив Порядок проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Відповідний указ №506/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Затвердити Порядок проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом”, - зазначається в документі.

Згідно з текстом затвердженого Порядку він визначає організаційні засади проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Передбачається, що огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом проводиться Службою безпеки України в ході комплексного огляду сектору безпеки і оборони за рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке вводиться в дію указом президента.

У разі необхідності огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом може проводитися за окремим рішенням РНБО, також введеним в дію указом глави держави.