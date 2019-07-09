Президент затвердив порядок огляду системи боротьби з тероризмом
Відповідний указ №506/2019 опублікований на сайті глави держави.
“Затвердити Порядок проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом”, - зазначається в документі.
Згідно з текстом затвердженого Порядку він визначає організаційні засади проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.
Передбачається, що огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом проводиться Службою безпеки України в ході комплексного огляду сектору безпеки і оборони за рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке вводиться в дію указом президента.
У разі необхідності огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом може проводитися за окремим рішенням РНБО, також введеним в дію указом глави держави.