Разумков вважає, що у мовному питанні пішли не тим шляхом

Для підтримки української мови як державної пішли шляхом обмежень, а потрібно використовувати стимули, наприклад, податкові пільги.

Так заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у Харкові, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з підприємцями, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас одна державна мова - українська. Однак пішли неправильним шляхом обмежень, а потрібно йти шляхом стимулів. Наприклад, якби для ЗМІ запровадили такі стимули в частині податків, то вони б перейшли на український контент, і це було б логічно, ефективно і не викликало б відторгнення у частини громадян. На жаль, в українських реаліях для багатьох політиків важливий не результат, а процес, особливо в рамках виборчої кампанії, коли на цьому можна піаритися", - зазначив Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи потрібні зміни в закон про мову, Разумков сказав, що Президент Володимир Зеленський вивчатиме цей закон: "Якщо враховані не всі претензії громадян, він вживатиме заходів".

У Харкові пройшов круглий стіл за участю Дмитра Разумкова з представниками бізнесу/ Фото В'ячеслава Мадієвського

"На жаль, у нас дуже багато подій - те, що нам щодня підносить ВР і Кабмін, і це не дає змоги перейти до мовного питання. Після виборів буде більше вільного часу для аудиту багатьох законів", - додав він.

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Разумков наголосив, що в рамках державної позиції потрібно шукати ті точки, які об'єднуватимуть українське суспільство з урахуванням викликів, які стоять перед державою.

Як повідомляв Укрінформ, голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що поки що він не на держслужбі, і доки окуповано Донбас і анексовано Крим, він розмовлятиме російською мовою, щоб ні у кого не виникало бажання захищати російську від "утисків".

Як повідомлялося, Верховна Рада 25 квітня ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За його ухвалення проголосували 278 народних депутатів.

Однак народні депутати від "Опозиційного блоку" зареєстрували у Верховній Раді проекти постанов про скасування закону про мову.

14 травня парламент відхилив ці проекти постанов, які блокували підписання закону, після чого Голова ВР Андрій Парубій відразу підписав закон. 15 травня закон підписав Президент України Петро Порошенко.

Закон визначає особливості застосування державної мови у сфері державного управління, культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, у сфері обслуговування споживачів та в інших галузях.