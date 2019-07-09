Президент провів кадрові зміни в наглядовій раді Укроборонпрому

Президент України Володимир Зеленський призначив Давида Арахамію та Андрія Загороднюка членами наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Відповідний указ №499/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити членами Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром": Арахамію Давида Георгійовича (за згодою); Загороднюка Андрія Павловича (за згодою)”, - ідеться в документі.

Водночас Президент припинив повноваження Михайла Згуровського як члена наглядової ради Укроборонпрому.

Читайте також: Президент призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Михайло Згуровський був призначений членом наглядової ради концерну згідно з указом № 8/2018 від 18 січня 2018 року.