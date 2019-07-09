Північноатлантична рада НАТО перенесла візит в Україну — віцепрем’єр
Укрінформ
Візит Північноатлантичної ради НАТО в Україну, який раніше планувався на липень, перенесено найімовірніше на осінь.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у коментарі журналістам.
"Північноатлантична рада мала приїхати 9-10 липня. У зв'язку з нашими виборами вони вирішили перенести приїзд на пізнішу дату. Найімовірніше, це відбудеться у жовтні", - сказала вона.
Водночас Климпуш-Цинцадзе додала, що остаточної дати візиту поки немає.